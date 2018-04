Anticafé, le plus grand espace de coworking d'Europe

Le coworking est de plus en plus en vogue dans le monde. Ce concept permet d'avoir un espace de travail convivial et un réseau de travailleurs multidisciplinaires. Un local de 360 m² baptisé Anticafé a ouvert ses portes au grand public, dans le quartier de la Défense. Jusqu'ici, c'est le plus grand espace européen de coworking. A cinq euros l'heure, le client a accès à tout, entre autres le réseau Wifi, les impressions gratuites et les nourritures. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 08/04/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 8 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.