Antilles : les fonds marins retrouvent des couleurs

Elle ressemble à un croissant de lune, façonné par le souffle des alizés et la rencontre de la mer des Caraïbes avec l'océan Atlantique. Les eaux turquoise de Saint-Barthélemy s'entremêlent dans un balai continu où l'on peut admirer un fonds marine insoupçonné. Destination privilégiée des milliardaires, fascinés par la richesse des côtes sauvages de cette petite île de 24 000 km² à l'accent français. Sébastien Gréaux, directeur de l'agence territoriale de l'environnement (ATE) de Saint-Barthélemy (Antilles françaises), est né à Saint-Barthélemy, l'un des derniers depuis la fermeture des maternités dans les années 80. Après des études en France, il revient travailler dans les îles. Il est en charge de la protection de sites classés réserves naturelles tout autour de l'île principale. "On a une biodiversité, des espèces qu'on ne retrouve pas forcément dans la côte. On a pas mal de retour de Mérou de Nassau qui avait quasiment disparu, il n'y a pas si longtemps de ça. De plus en plus, il y en a des individus de belles tailles", indique-t-il. Mais aussi des langoustes en abondance. Des barracudas ou encore le majestueux, mais décrié le poisson-lion. Cette espèce invasive prolifère dans les eaux des Caraïbes et dérègle la biodiversité du récif corallien. Autre problème constaté récemment, ces taches blanches sur le corail, c'est une maladie. En revanche, Sébastien se réjouit du retour de certains prédateurs. Découvrez la suite de ce reportage dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage C. Abel, N. Clerc