Antioche : la solidarité au milieu des ruines

Un homme et sa nièce de quinze ans ont survécu, mais tout ce qu'il leur reste, c'est une photo de leurs voisins et quelques livres. Ils sont encore sonnés au milieu des décombres de leur immeuble. Certains peuvent compter sur des amis ou des proches. Mais beaucoup n'ont pas cette chance et leurs survis dépendent des volontaires venus de tous les pays. Dans un camp de fortune, monté dans un parc, Ertan, un professeur d'art originaire d'Ankara, organise la distribution des dons sous une tente :"Là, vous avez des couvertures, c'est pour avoir chaud et ici, ce sont des produits d'hygiène", explique-t-il. Des dizaines d'associations se sont installées dans le centre-ville. Malgré la mobilisation des volontaires, les sinistrés parlent des conditions de vie insalubres. Il n'y a pas de toilettes et les maladies commencent à circuler. La plupart d'entre eux essaient de quitter la ville au plus vite. Leurs espoirs reposent sur une volontaire qui se nomme Meltem. La jeune femme a fait le chemin jusqu'à Istanbul avec des amis. Elle a loué trois bus pour emmener ceux qui veulent fouir. TF1 | Reportage L. Merlier, B. Hacala, F. Mignard