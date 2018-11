Antoine Prost : "La Première Guerre mondiale a mobilisé la totalité de la société"

La signature qui a mis officiellement fin à la Première Guerre mondiale a été faite en juin 1919. Les alliés ont choisi le château de Versailles comme lieu de signature de manière stratégique. L'historien Antoine Prost nous explique ce que la Première Guerre mondiale avait de si unique, notamment sur son ampleur industrielle. Il a également abordé les changements occasionnés par la guerre et l'engouement autour de la commémoration de l'Armistice. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 03/11/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 3 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.