Antony Blinken, chef de la diplomatie américaine : "Liberté, égalité, fraternité, ça veut dire quelque chose"

La bataille du climat ne se gagnera qu'au niveau mondial. Une conviction exprimée par Joe Biden dès son élection avec le retour des États-Unis dans l'accord de Paris. Washington multiplie les mains tendues vers ses alliés après quatre années de présidence Trump. Le secrétaire d'État américain, équivalent du ministre des Affaires étrangères, était reçu avec tous les honneurs hier par Emmanuel Macron et Jean-Yves Le Drian. Antony Blinken connaît très bien la France. Le Sahel, les relations entre l'Union européenne et la Chine,... Dans une interview exclusive samedi, Antony Blinken, en visite en France, a accepté d'aborder plusieurs "dossiers chauds". Mais il a également confié quelques anecdotes, notamment la photo prise lors de l'opération contre Oussama Ben Laden où il apparaît en arrière-plan. Francophile et francophone, il livre notamment son regard sur les relations franco-américaines sous l'ère Biden. En évitant soigneusement de citer Donald Trump. "Il y a toujours des différences, des nuances, des changements de tactique parfois sur les dossiers, c’est normal. C’est normal entre amis et entre alliés. Ce qui est beaucoup plus important, c’est ce qui nous réunit de façon très profonde. C’est ce que j’ai appris depuis ma jeunesse, il y a quelque chose derrière ces valeurs que Français et Américains, nous essayons de mettre en œuvre. Liberté, égalité, fraternité, ça veut dire quelque chose", a notamment évoqué Antony Blinken.