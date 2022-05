Apéritif : tous les goûts sont permis !

Dans la grande famille des apéritifs, vous avez les classiques : chips nature, saucisson, cacahuètes. Et il y a les originaux : pépites de wasabi, chips tomate mozza, et même saucisson fourré au pesto. Ils sont toujours plus nombreux dans les rayons, toujours plus extravagants. Nous avons voulu soumettre ces produits à votre palais à l'heure de l'apéro. Ces chips, goût cheese burger vous laissent perplexe. Les avis sont mitigés à la fin de la dégustation. Alors pourquoi les marques lancent-elles ce genre de produits ? Direction la Bretagne dans l'usine d'Altho-Bret's. Près de 23 000 tonnes de chips y sont produites à l'année, majoritairement, à l'approche de l'été. Le laboratoire constitue la partie la plus importante de l'installation. Il s'agit de l'anti-chambre des saveurs de l'usine. Les nouveaux arômes y sont testés et contrôlés. Fromage de brebis et cerise, huître, camembert... L'entreprise propose régulièrement des produits aux goûts singuliers et dont la commercialisation ne dure jamais très longtemps. Se différencier des autres coûte que coûte, car la concurrence est féroce. Le secteur de l'apéro représente en France près de 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Chaque année, les ventes de produits apéritifs augmentent de 3 à 5%. L'apéro a donc de beaux jours devant lui. TF1 | Reportage N. Robertson, D. Bordier, T. Marquez