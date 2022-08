Apnée : une activité accessible à tout âge

Dans les eaux de la Méditerranée, ces vacanciers ont choisi pour la première fois l'apnée comme activité. Cinquante secondes sans respirer, pas mal du tout pour une débutante. Mais pas question de performance ce samedi. Comme beaucoup de touristes, ils veulent se déconnecter de leur quotidien, changer de rythme. Le professeur du jour, Bastien Soleil. Il a créé son école il y a un an pour répondre à cette nouvelle clientèle. Comptez tout de même 160 euros la demi-journée d'initiation. Ces dernières années, l'apnée est devenue populaire sur les réseaux sociaux. Plus de 200 000 abonnés pour le double champion du monde français Guillaume Néry. Ce loisir ne se pratique pas qu'en Méditerranée. Direction plus au nord, en Bretagne. A côté des écoles de surf, celle d'apnée d'Agathe Chardon, ouverte il y a trois ans. Même dans la Manche, les cours sont complets. Dans l'Hexagone, 2,5 millions de personnes pratiquent l'apnée au moins une fois par an. Et pour prolonger le plaisir après les vacances, la plupart des grandes villes proposent aussi en piscine des cours d'apnée. TF1 | Reportage A. Fourcade, Q. Trigodet