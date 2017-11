App-Elles, l'appli pour lutter contre les violences faites aux femmes

Oser rompre le silence est toujours difficile pour les femmes victimes de violences. Pour mieux les aider, une association a donc mis en place une nouvelle application gratuite pour smartphone. Baptisée App-Elles, elle permet aux femmes d'alerter discrètement leurs proches en cas de danger, d'enregistrer les sons et de se géolocaliser. L'appli se présente sous la forme de trois boutons : Alerter, En parler et Agir. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 25/11/2017 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 25 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.