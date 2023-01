Appel à l'aide : ces pommiers qu'on abat

Le verger de Rémi Gibaud, producteur de pommes depuis 44 ans, a été planté en 1979 par ses parents, il y est attaché. Pourtant, ce matin, ce producteur de Haute-Vienne a donné rendez-vous à ses collègues pour couper ses arbres. Vendre des pommes ne lui permet plus de se sortir un salaire. "Finir une vie comme ça, c'est quand même triste. Je vais faire un peu de céréale et un peu de fourrage en attendant la retraite", affirme t-il. Partout dans le pays, le même constat. Chaque mois, des vergers sont arrachés. C'est l'équivalent de 40 terrains de football, selon le représentant de la filière. En cause, le prix de vente, en dix ans, n'a quasiment pas bougé quand tout le reste a augmenté. Voilà pourquoi dans les Hautes-Alpes aussi, on coupe les pommiers. Comment faire ? Pour eux, une seule solution. Augmenter le prix de 20 centimes par kilo. En Corrèze, on retrouve les producteurs. Ils se sont donné rendez-vous pour une opération coup de poing. Pour eux, il existe un autre responsable à la crise qu'ils traversent, et c'est la concurrence étrangère. Acheter français pour sauver la filière c'est le message qu'ils sont venu porter cet après-midi dans un supermarché de Brive-la-Gaillarde (Corrèze). D'ici le 1er mars, les producteurs négocient leurs prix avec la grande distribution. Ce rendez-vous annuel est souvent difficile parfois décevant. Cette année, il sera crucial. TF1 | Reportage M. Poissonnet, E. Vinzent