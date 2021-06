Appel du 18-Juin : rencontre avec les deux derniers vétérans

On dit souvent qu'un événement bascule dans l'histoire quand il n'y a plus de témoins pour le raconter. Et ils ne sont plus très nombreux à avoir vécu la résistance française à l'Allemagne nazie. C'est le cas notamment d'Hubert Germain, 100 ans, et Léon Gautier, 98 ans. Ce dernier héros a été élevé à la dignité de Grand officier de la légion d'honneur par Emmanuel Macron. C'était comme un remerciement aux derniers français vétérans de l'arrivée sur la plage d'Ouistreham en Normandie. "Ce n'est pas pour moi que je suis content mais pour mes copains. Ils ne sont pas oubliés", se réjouit Léon Gautier, vétéran du commando Kieffer. "Vous savez que le 6 juin 1944, avant de débarquer, le commandant Kieffer m'avait dit "il n'y a pas dix d'entre vous qui reviendront intacts". Heureusement, on a été beaucoup plus que dix à être revenus intacts. Ça s'est mieux passé qu'on aurait cru", se rappelle-t-il. Ce vendredi matin, au Mont-Valérien, là où on fusillait les résistants, Hubert Germain, lui aussi, était là pour entendre les chants des partisans. Il est le dernier compagnon de la libération encore en vie. En 2020, il nous racontait ses premiers pas auprès du général de Gaulle. Le jour où il partira, Hubert Germain sera enterré dans la crypte du Mont-Valérien.