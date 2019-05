Appeler partout au même prix : merci l'Europe !

Les élus européens ont forcé les opérateurs téléphoniques à mettre fin au surcoût du roaming. Tous les pays membres de l'Union européenne sont concernés, même l'Islande ou encore la Norvège. En revanche, les appels et SMS sont hors forfaits en mer. Il est conseillé également de se renseigner sur la quantité de data utilisable à l'étranger et ne pas y rester plus de quatre mois. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/05/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 19 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.