Application FaceApp : met-elle en danger votre vie privée ?

Ce sera certainement le jeu de l'été. Vous avez sûrement testé cette application dont tout le monde parle, FaceApp qui vieillit nos visages. Cette application a déjà conquis plus de cent millions de personnes à travers le monde. Mais faut-il s'en méfier ? Son origine et surtout ses conditions d'utilisation posent question. Nos reporters ont enquêté sur cette folie du moment. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/07/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1.