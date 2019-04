Les applications qui aident à épargner

Bon nombre d'applications pour smartphone permettent d'augmenter le pouvoir d'achat des Français. Bons plans, bons d'achats et promotions, on trouve de tout. Les Français sont de plus en plus nombreux à les télécharger. La dernière en date est le "compte Bruno", une application qui permet d'épargner. Une autre start-up, TacoTax, permet également de flairer les avantages fiscaux, afin d'en payer le moins possible. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 14/04/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 14 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.