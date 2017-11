Des applications éducatives pour les enfants

Être trop connecté sur Internet ne sera plus une crainte pour les parents. Divers applications mobiles pour enfants débarquent sur le marché. Ces dernières permettent aux petits d'apprendre en jouant. À l'occasion des fêtes de Noël, ce type de jouet est disponible à partir de 20 euros. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 19/11/2017 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 19 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.