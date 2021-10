Applis : un sommelier dans votre poche

Imaginez un rayon où pour faire facilement votre choix, chaque bouteille de vin serait notée. Actuellement, c’est possible grâce à Vivino, Twil ou encore Wine-searcher. En un simple scan, ces applications vous livrent des notes, des conseils. Sont-elles fiables ? Ce chroniqueur gastronomique va faire le test en comparant des vins bien différents. Le premier, ce Bordeaux à 7 euros. Note obtenue : 3,7 sur 5. Mais lorsqu’on scanne un grand cru dix fois plus cher. Surprise, on obtient 4,2. Une note à peine plus élevée que l’entrée de gamme. Pourquoi ? Parce que ces bouteilles sont notées par n’importe quel utilisateur de ces applications, professionnels comme amateurs. Plus il y a de votes, plus les notes se ressemblent entre des vins pourtant bien différents. Alors pour vous aider à faire mieux votre choix, de nouvelles applications vous proposent une toute autre expérience. Leur promesse est de trouver des vins adaptés à n’importe quel plat selon les références disponibles dans votre supermarché. Trois choix de vins rouges en seulement quelques minutes, c’est possible grâce à l’intelligence artificielle. Pouvons-nous lui faire confiance ? Vérifions avec ce duo de chefs. Ils sont venus acheter du vin pour leur service du soir. Au menu, un plat terre et mer. Peu convaincu par la première proposition, la deuxième recommandation va plutôt les séduire. Autre plus, ces applications permettent de vérifier les fourchettes de prix. Un bon moyen de ne pas se faire avoir pendant les foires aux vins prévues jusqu’au 5 octobre prochain.