Des apprentis boulangers pâtissiers s'initient à l'art de sculpter le chocolat

Et si l'on faisait du chocolat une œuvre d'art ? Des apprentis boulangers pâtissiers viennent au musée pour étudier la réalisation de sculptures. Patrick Roger, chocolatier sculpteur, fait partie de leurs modèles. Ce meilleur ouvrier de France est célèbre pour ses incroyables œuvres en chocolat.