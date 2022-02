Apprentis : la nouvelle filière d'excellence

Pas une seconde d'ennui, à 22 ans, Charlotte Dodelin fait l'aller-retour entre les imprimantes 3D de son centre de formation en région parisienne et les sous-marins nucléaires français construits à Cherbourg chez Naval Group. L'apprentissage en alternance a le vent en poupe, surtout pour les Bacc plus deux et au-delà. Ils représentent la moitié des effectifs. Charlotte ne jure que par cette méthode. "J'ai cherché la partie équipe, la partie concrète de ce que je fais, le dynamisme que je ne trouve pas forcément à l'école. En fait, mon bureau est sur le terrain, c'est vraiment un besoin pour moi", explique l'apprentie ingénieure en 2e année mécanique et production CFAI Mécavenir à Puteaux (Hauts-de-Seine). Besoin partagé, plus de 700 000 contrats d'apprentissage supplémentaire en 2021, une hausse de 33% consécutive à une année 2020 déjà historique avec 525 000 contrats soit 42% d'augmentation. Après presque trois décennies d'une lente progression, la courbe s'envole. La réforme des CFA est la première explication. Ces centres de formation d'apprentis au nombre contingenté jusqu'ici fonctionnent beaucoup plus simplement et sont beaucoup plus autonomes depuis 2019. L'appel d'air a favorisé de nouvelles formations, attiré beaucoup de candidats et surtout d'entreprises pour les accueillir. La prime que leur verse l’État est la deuxième explication de l'envoler de l'apprentissage. Avec 5 000 euros pour un mineur et 8 000 euros pour un majeur, l'employeur ne paie pratiquement rien la première année. Un tremplin providentiel pour Alexis Courtois, 19 ans, 4e année en pâtisserie. Dans cette petite boutique de l'Essonne où l'on ne jure que par la qualité, il développe patiemment ses compétences. Transmettre un savoir-faire accumulé pendant des décennies, c'est souvent la priorité du patron. Encore faut-il que le budget près de 6 milliards d'euros rien qu'en 2020 soit maintenu. Après l'élection présidentielle, la politique du prochain gouvernement sera décisive pour entretenir la dynamique. TF1 | Reportage O. Santicchi, D. Bordier