Apprentis : l'artisanat fait le plein

Encore à l'école, mais il est déjà derrière les fourneaux. Depuis trois ans, Jules Mathiaux est apprenti boulanger. Au programme : une semaine en classe et trois semaines à la tâche dans la boulangerie-pâtisserie Frédéric Comyn. Il effectue son premier pas dans le monde du travail. Pour Guillaume Gomez, son tuteur, c'est même la voie royale pour intégrer la filière. Boulanger, fleuriste, ébéniste ou encore mécanicien... Pour se former à ces métiers manuels, l'apprentissage a la cote. Au total, on en compte 200 000 alternant dans le secteur de l'artisanat, c'est un apprenti sur quatre. Comment expliquer un tel engouement ? "De plus en plus de monde, aujourd'hui, cherche des métiers qui fassent sens. Quand on va travailler, ils veulent savoir pourquoi ils vont travailler. Quand ils rentrent du travail, ils sont contents d'avoir un travail concret, une réalisation concrète de A à Z. Ils sont également contents d'avoir le sourire direct et le contact direct avec la clientèle", explique Catherine Élie, directrice des études à l'Institut supérieur des métiers (ISM). Dans toutes les branches artisanales, forte hausse du nombre d'apprentis l'an dernier : +12 % pour la plomberie, +14 % pour la maçonnerie. La palme revient pour le secteur du soin et de l'esthétique avec un bond de 38 %. Si l'apprentissage gagne du terrain, c'est aussi grâce à la prime à l'embauche, 6 000 euros pour n'importe quel apprenti en première année. Ce coup de pouce aux employeurs a été prolongé jusqu'en 2027. TF1 | Reportage R. Sygura, L. Foesser, T. Vartanian