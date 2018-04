Apprentis mécaniciens : comment entretenir une voiture de rallye ?

Du 5 au 8 avril se joue le Rallye de Corse, un stage rêvé pour les apprentis mécaniciens. Notre équipe de tournage a pu suivre exceptionnellement l'une d'entre elles, au plus près des champions, tels que Sébastien Loeb. Celui-ci a affirmé avoir une totale "confiance" aux mécanos. "C'est eux qui montent toutes les pièces sur la voiture. Et il y a beaucoup d'éléments qui sont des éléments de sécurité", a-t-il déclaré.. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 06/04/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 6 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.