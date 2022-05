Apprentis reporters : une solution contre le décrochage scolaire

Difficile à croire, pourtant les élèves de quatrième B ne sont pas en cours, mais en pleine conférence de rédaction. Comme chaque jeudi, ils sélectionnent les sujets de leur émission d'actualité qui sera diffusée dans tout le collège. C'est un établissement d'enseignement adapté aux élèves en grande difficulté scolaire. Autre sujet du jour : la plantation de la classe de cinquième. Ils sont en plein travail. L'objectif de leur professeure est de leur faire découvrir comment se fabrique l'information, mais aussi les pousser à vaincre leur peur. "Il y en a quelques-uns qui au début ne voulaient pas prendre la parole même au sein de la classe. Et puis maintenant, ils osent aller poser des questions à leurs camarades, aux professeurs, voire au proviseur, et même à des intervenants extérieurs qu'ils ne connaissent pas", explique Aurélie Bleton, professeure-documentaliste. Direction les studios. Avant d'enregistrer, ils font un petit exercice d'élocution. Ces élèves sont peu habitués à être valorisés dans le milieu scolaire. Cette nouvelle activité semble les réconcilier doucement avec l'école et avec eux-mêmes. TF1 | Reportage M. Brossard, A. Ponsar