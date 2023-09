Après 15 jours de fermeture : l'A43 ouvre enfin

Ce n'est pas encore la grande affluence, mais il est à nouveau possible d'emprunter l'A43, en direction du Tunnel du Fréjus et de l'Italie. Depuis deux semaines, les véhicules étaient obligés d'emprunter une déviation. C'est donc pour tous un soulagement. Deux semaines, c'est aussi le temps qu'il a fallu pour sécuriser tout un flanc de montagnes, car il reste encore trois mille mètres cube de blocs rocheux en équilibre précaire. D'immenses conteneurs maritimes ont été disposés pour protéger les voies de circulation. Avec cette réouverture, toute la vallée de la Maurienne retrouve le sourire. Pendant près de deux semaines, certains commerces ont connu une baisse de fréquentation. Le restaurant de Jean-Patrick Rochefeuille, par exemple, a perdu du jour au lendemain un tiers de sa clientèle. Tous les habitants sont ravis de la suppression de la déviation qui rendait leur quotidien parfois insupportable. Mais la voie de chemin de fer est encore en partie ensevelie sous les rochers et il faudra plusieurs mois avant d'envisager une remise en service. TF1 | Reportage C. Buisine, P. Gardet