Après 40 jours dans la jungle : retour à la vie

À l’extérieur, déjà des dizaines de cadeaux et vêtements offerts par des anonymes. Et derrière les murs de l’hôpital militaire de Bogotá, des gestes délicats. Toute l’attention de l’équipe soignante, même la visite du président de la République. Les quatre jeunes miraculés de l’Amazonie reprennent enfin des forces. Après le crash de leur avion, 40 jours d’errance et de débrouillardises, notamment pour s’alimenter. Un peu de farine dans l’appareil, puis les graines et les fruits de la forêt. Âgés d’un à treize ans, les enfants sont membres de la tribu des Uitoto, familier de cette jungle à la fois hostile et nourricière, pour de nombreux peuples sud-américains. Très vite après l’alerte, une centaine d’Amérindiens et autant de soldats ont tenté de localiser les survivants, en suivant les objets découverts par terre et en disposant des accessoires rudimentaires, mais potentiellement décisifs. Finalement, l’astuce n’aura pas servi. Après 2650 kilomètres cumulés de marche, à travers une végétation très dense, les sauveteurs ont retrouvé la fratrie à cinq kilomètres de l’épave. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage O. Santicchi, T. Misrachi, A. Charles-Messance