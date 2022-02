Après cinq jours d'espoir, le Maroc pleure Rayan

C'est le roi Mohammed VI qui a appris la nouvelle de la mort de Rayan aux Marocains, après avoir appelé ses parents. C'est un pays tout entier et bien au-delà qui s'est uni derrière la famille du garçon et les efforts des sauveteurs. Un espoir nourrit jusqu'au bout de chants et de prière, jusqu'à ce que les sauveteurs, peu avant 22 heures samedi soir, remontent avec le corps sans vie de l'enfant. Selon la tradition musulmane, les funérailles devraient se dérouler rapidement. La douleur et la tristesse suscitées par ce drame inondent les réseaux sociaux. Des mots dans toutes les langues venus du monde entier. En France, le président, Emmanuel Macron, s'est adressé aux parents de Rayan pour leur dire que les Français partageaient leur peine. Une pensée relayée aussi par de nombreux artistes comme la chanteuse Vitaa ou le comédien Gad Elmaleh, né au Maroc. Un chagrin à la hauteur de l'espoir placé dans le travail acharné des sauveteurs. Des pages leur sont consacrées, comme celle dédiée à celui que l'on a surnommé "l'homme en bleu", ce bénévole qui a creusé manuellement pendant plus de 20 heures. C'est ce courage que veut retenir l'international Algérien du Milan AC, Ismaël Bennacer, celui des hommes qui ont tout tenté et celui de Rayan, un guerrier qui restera dans les mémoires. TF1 | Reportage S. Pinatel, N. Bednarick