Après deux ans de fermeture, leur premier Salon de l'agriculture

Ils sont venus dès l’ouverture pour ne rien rater de leur tout premier Salon. C’est le cas d’Hugo, 5 ans et demi, lancé tel un explorateur dans les allées. De l’étonnement, quelques approximations, mais ces taureaux aubracs ne lui en voudront pas, c’est ce qui fait le charme de la première visite. Comme lui, ils sont des centaines à découvrir cette ferme géante. Parmi eux, beaucoup de citadins pas vraiment habitués au monde agricole. Et quoi de mieux pour apprendre que de discuter avec leurs éleveurs, comme Clémence. Pour elle aussi, c’est une première. À seulement 17 ans, elle présentera, dans quelques jours, sa vache hirondelle au concours général agricole. Un mélange de stress et de fierté. Des enjeux, il y en a aussi pour les nouveaux exposants en quête de notoriété avec leur produit forcément jamais vu au Salon : l’andouille de Charlieu, la guimauve au safran,... Mais pour cela, pour leur première année, Thibault Petitpas et Charles de Bohan, de jeunes entrepreneurs, ont déboursé 2 500 euros pour obtenir ce stand. Ils devront écouler 2 000 bouteilles s’ils veulent rentabiliser leur venue. Visiblement, c’est bien parti. La dégustation, voilà aussi ce qui attirent à chaque salon des milliers de nouveaux visiteurs. T F1 | Reportage V. Dépret, N. Clerc, N. Yildiz Bednarick