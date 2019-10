Après dix ans de carrière, Kev Adams "fait le point sur sa vie"

Kev Adams s'est plongé très jeune dans le monde de l'humorisme. A seulement 28 ans, il fait figure de vétéran et se met désormais dans la peau du guide. Les ados ont été son premier public, et il se fait désormais un plaisir de les aider à développer leur talent. C'est notamment le cas d'Ilyes Djadel, un jeune comique de 21 ans qui a la chance de faire les premières parties de sa tournée. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 26/10/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 26 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.