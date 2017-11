Après les écrans incurvés, se dirige-t-on vers des écrans étirables ?

C'est une avancée considérable. Vous pouvez enrouler ou plier des deux côtés votre smartphone grâce à un écran flexible. Vous pouvez aussi adapter la taille de votre écran à vos envies pour lire un magazine ou encore regarder des vidéos. Cet écran étirable est encore au stade de prototype. Découvrez également dans notre rubrique, l'hologramme et l'assistant personnel. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/11/2017 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 19 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.