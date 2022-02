Après la grève des éboueurs, les Marseillais nettoient leurs plages

À Marseille, le dimanche est un jour de ramassage. À chaque grève des éboueurs, les habitants se rassemblent sur les plages pour les passer au peigne fin. "On regarde, on cherche, on fouille et on trouve des petits bouts mélangés aux algues" ; "Je vais me baigner ici et c'est important pour moi que ça soit propre et que ça le reste", lancent certains. Un travail de fourmis pour ramasser le maximum de déchets en une matinée. Un peu plus tôt ce dimanche matin, distribution de sacs et de gants. Ils sont plusieurs centaines à avoir répondu à l'appel d'associations. Pour certains, c'est une première, mais pour beaucoup, cela devient malheureusement une habitude. Si la grève des éboueurs est officiellement terminée depuis jeudi, près de 4 000 tonnes de déchets se sont accumulés dans les rues de la ville. Ils étaient dispersés par un puissant mistral. Une fois récoltés, ces détritus seront triés, comptés et pesés. Si le bilan est encore provisoire, les associations s'attendent à ramasser, en quelques heures seulement, plusieurs centaines de déchets. TF1 | Reportage B. Guénais, F. Miara