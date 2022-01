Après la polémique, le drapeau européen a été retiré de l'Arc de Triomphe

Ce dimanche soir, l'Arc de Triomphe est éclairé en bleu, la couleur de l'Europe. Mais contrairement à samedi, il n'y a plus de drapeau européen accroché au monument. Car ce matin à l'aube, il a été retiré par un prestataire de l'Élysée. "Ils ont enlevé le drapeau d'Europe pour éteindre cette polémique, mais je pense que c'est bien qu'il y ait un drapeau de la France sous l'Arc de Triomphe”. “On a mis le drapeau européen, il y a eu quelques voix qui se sont soulevées, on l'a enlevé du jour au lendemain. C'est un peu dommage, autant, on est Français, autant, on est Européen, il y a de quoi être fier d'être Français et Européen”. La polémique a été lancée par Marine Le Pen vendredi. Ce matin, une poignée de soutiens d'Éric Zemmour se rassemblaient devant le monument, drapeau français à la main. Pour Éric Ciotti, député LR des Alpes-Maritimes, “cette faute traduit ce qu'est Emmanuel Macron et ce qu'il pense. Je crois qu'il n'aime pas la France”, fustige-t-il. Le gouvernement, lui, se défend d'avoir fait machine arrière. “Le drapeau a été retiré, il devait l'être au cours de la journée. Nous avons toujours dit que c'est une installation temporaire”, se justifie Clément Beaune, secrétaire d’État chargé des Affaires européennes. L'exécutif rappelle aussi que le drapeau européen n'a pas remplacé le drapeau français, qui ne flotte sous l'Arc de triomphe qu'à certaines occasions, comme nous le confirme le général d’armée Bruno Dary. “Il n'y a pas de pavois en permanence, il y a un pavois uniquement les jours d'hommage national, c’est-à-dire la fête nationale le 14 Juillet, le 8 Mai et le 11 Novembre”, explique-t-il. Les deux drapeaux français et européens doivent flotter côte à côte vendredi, non pas sous l'Arc de Triomphe, mais lors d'une cérémonie au Panthéon. TF1 | Reportage N. Gandillot, N. Pellerin, A. Malawaud, I. Pawlowski