Après la tempête, réparer les dégâts

En neuf siècles d'existence, cette église dans le Nord-Pas-de-Calais avait rarement aussi été endommagée. La tempête Eunice a arraché sa toiture en quelques secondes. Les rafales ont fait de nombreux dégâts. A Lille, des murs écroulés, des troncs couchés en pleine rue et à côté de la ville cette grue s'est violemment abattue sur une route, détruisant une barrière et un bâtiment. Cette grange en brique aussi a été balayée par le vent. Un peu partout sur notre chemin, des arbres déracinés, comme dans le parc d'Olhain, près d'Arras. Les câbles arrachés par les bourrasques ont privé de courant des centaines de communes, dont celle d'Annie. Alors, depuis hier, sans interruption, un millier d'agents Enedis sillonnent les Hauts-de-France et s'arrêtent dans chaque village. Plus loin, cette équipe isole dans l'urgence des fils défectueux. Cela permettra à 200 personnes de plus de retrouver le courant. Ce soir, environ 25 000 foyers sont encore sans électricité. Du vent fort est de nouveau attendu dans les prochaines heures sur les côtes du Pas-de-Calais et de la Somme. Une autre tempête Franklin pourrait même s'abattre sur le nord de la Normandie à partir de demain soir. TF1 | Reportage O. Fichet, M. Bajac