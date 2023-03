Après la tornade, des villes entièrement dévastées

Le bilan s'alourdit d'heure en heure, 36h après le passage de la tornade. Des dizaines de blessés et 25 morts ont été retrouvés dans les décombres de leur maison. Les habitants de Rolling Fork, dont cette infirmière, ont été surpris en pleine nuit par l'intensité de la tempête : "j'ai bien reçu une alerte mais on n'y prête pas toujours attention". Le Mississippi est l'Etat le plus pauvre des Etats-Unis. Beaucoup de constructions y sont fragiles. Ceux qui ont survécu se sont réfugiés dans les pièces sans fenêtre. Près de 500 foyers sont toujours privés d'électricité et d'eau potable. A la tombée du jour, on a croisé des véhicules de policiers pour sécuriser les lieux. En effet, la police a imposé un couvre-feu dès le soir pour éviter les pillages. Désormais, seuls les habitants peuvent entrer dans la ville, mais les recherches vont continuer toute la nuit pour retrouver d'éventuelles victimes. Dans la soirée, la Croix-Rouge a ouvert un centre d'accueil pour les rescapés. Ils fournissent de la nourriture et des médicaments. La région se prépare à de nouveaux épisodes de vents violents et de grêles ce dimanche. La possibilité même d'une nouvelle tornade n'est pas exclue. TF1 | Reportage J. De Francqueville