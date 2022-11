Après la tornade : gros dégâts dans un village de la Marne

Il n'aura fallu que quelques secondes à la tornade pour détruire la moitié du toit de la caserne de pompiers. Le bâtiment venait d'être rénové. Il devait être inauguré vendredi. Sylvère Torrents est l'une des deux personnes présentes dans le bâtiment. Il a eu le réflexe de se mettre à l'abri dans les sanitaires. "Pour me protéger des ouvrants, témoigne-t-il. Cette réaction lui a sans doute sauvé la vie. "Vous voyez bien que vous ne maîtrisez rien du tout. On se dit, on va crever", poursuit-il. Jeudi, à 13h30, alors qu'elle ne fait l'objet d'aucune vigilance, la commune de Suippes est balayée par une tornade. À l'abri chez elle, Charlène voit alors le toit de son voisin s'envoler. "Il est vraiment parti et se fracasser dans la rue d'à côté. C'est impressionnant", raconte-t-elle. La tornade a parcouru la commune sur une centaine de mètres de largeur. Certains n'ont même pas eu le temps de réaliser, comme en témoigne un senior. "Ça a duré, peut être quelques secondes". Suffisant pour causer de nombreux dégâts. Si aucun blessé n'est à déplorer, une cinquantaine de maisons a été endommagée. Des habitants ont dû être relogés la nuit dernière. C'est le cas de Véronique Hervé. Toute sa toiture est à refaire, même chose pour sa véranda. Elle l'avait construite de ses propres mains. "On est choqué. Beaucoup d'investissement, beaucoup de souvenirs, c'est toute une vie", déplore-t-elle. Les pompiers ont sécurisé sa maison. Vendredi soir, elle a dormi chez elle, dans une chambre d'amis. Il faudra des semaines pour rebâtir les toits, en espérant qu'il n'y ait pas d'autres intempéries d'ici là. TF1 | Reportage J. Cressens, F. Maillard, F. Mignard