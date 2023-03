Après la tornade, Pontarion pare au plus pressé

Près de 48 heures après le passage de la tornade, le village de Pontarion (Creuse) est toujours méconnaissable. Ce samedi matin, l'urgence est de protéger les habitations de la pluie battante. "Il y a ma cheminée qui est partie, qui est tombée par terre. Puis, ça a arraché toutes les tuiles autour", témoigne un riverain. Dans le sillage de la tornade, les toits sont toujours béants et les arbres déracinés n'ont pas encore été débardés. Les pompiers donnent la priorité au bâchage des maisons. Selon le commandant Jérémy Lavergne, "il reste une trentaine de maisons à protéger". De nombreux habitants et des professionnels du bâtiment sont venus des villages voisins pour prêter main-forte. "C'est dans les difficultés qu'on voit que ça joue cette solidarité." Les couvreurs s'activent, mais les matériaux manquent, notamment pour les maisons les plus anciennes qui devront attendre plusieurs semaines. L'ensemble des opérations de couverture devrait prendre fin ce samedi après-midi. Les habitants attendent maintenant le passage des experts en assurance. TF1 | Reportage E. Vinzent, P. Delannes