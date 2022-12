Après la victoire face au Danemark, quel sera l'enjeu pour les Bleus ?

La France prend la tete du groupe D avec six points devant l'Australie, le Danemark et la Tunisie. L'enjeu est maintenant de conserver cette première place. Vu le classement, un simple match nul contre la Tunisie suffira aux hommes de Didier Deschamps pour terminer premier de leur poule. L'objectif, la qualification, est déjà atteint. On a surtout vu une équipe en progrès par rapport au premier match contre l'Australie. On sent une vraie montée en puissance. Il y avait, certes, le doublé de Kylian Mbappé, mais les Bleus ont été dans l'ensemble très cohérents ce samedi soir. Puis, n'oublions pas cette malédiction du champion du monde en titre. Les trois derniers champions du monde avaient été éliminés, depuis dix ans, dès le premier tour. Ce qui n'est pas le cas des Bleus pour cette édition 2022, car ils sont déjà qualifiés pour les huitièmes de finale. TF1 | Duplex G. Margotton