Après le 49.3 : Évreux, une ville à l'heure du bilan

Les forces de l'ordre autour de la préfecture, manifestation contre le 49.3 en dansant. "La réforme en bois", le message est signé de tous les syndicats locaux qui parlent de coup d’État permanent et ciblent la Première ministre. Dans la foule une majorité de fonctionnaire. Une nouvelle mobilisation est prévue samedi à Évreux (Normandie). Wafa Aarab, commerçante, travaille du lundi au dimanche de 9h à minuit. Pour la première fois de sa vie, elle envisage de tirer les rideaux et de défier. Elle indique que ça devient grave. Sur la route, on constate que des ronds-points ont été bloqués. D'autres actions du même type sont programmées dans les jours à venir. Et sur le front politique, des meeting s'organisent. Christine Le Bonté, militante socialiste, souhaite maintenant le même blocage du pays qu'en 1995. Dans le centre-ville, certain refuse de manifester et préfère prendre du recul. Évreux compte un grand nombre de foyers issus des classes moyennes. Depuis deux mois, la réforme des retraites a, ici, beaucoup mobilisé. "Ça suffit" dit une commerçante, car Emmanuel Macron n'a jamais avancé masqué sur la retraite. Dix minutes plus tard, nouveau défilé dans les rues. Les syndicats tous réunis ensemble avec de nouvelles exigences pour baisser l'âge de départ à la retraite. TF1 | Reportage F. X. Ménage, O. Cresta