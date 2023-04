Après le Charles-de-Gaulle : quel porte-avions pour la France ?

Le porte-avions qui remplacera le Charles-de-Gaulle d’ici 15 ans sera aussi à propulsion nucléaire, avec deux mini-centrales à bord, mais aussi 2 000 marins, 30 avions de chasse et des drones. Une “cathédrale de technologie”, selon le ministre des armées, qui coûtera 10 milliards d’euros. Ce nouveau fleuron de la marine nationale fera 305 mètres de long. Il sera ainsi un peu plus long mais surtout plus lourd que son prédécesseur de 42 000 tonnes. Le porte-avions nouvelle génération sera capable de déplacer 75 000 tonnes, mais reste plus modeste que son alter ego américain. Le futur porte-avions permettra à la France, qui couvre le deuxième domaine maritime mondial, d’affirmer davantage sa puissance militaire. Une force de dissuasion nucléaire d’autant plus indispensable dans un contexte international instable. La Chine développe, elle aussi, actuellement ses propres portes avions à propulsion nucléaire. Attendu en 2038, il reviendra au président de la République de donner un nom à ce nouveau porte-avions avant la fin de son quinquennat. TF1 | Reportage J. Roux, S. Fortin, M. Ramaugé