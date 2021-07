Après le confinement, le retour des marcheurs sur les chemins de Compostelle

Sur ce parcours, chacun vient pour des raisons différentes. Charlotte par exemple va faire les 900km jusqu'en Espagne. Elle n'est pas croyante. Elle vient chercher des réponses à ses questions. D'autres viennent pour des raisons religieuses et recevoir la bénédiction dans les églises sur leur chemin, une étape incontournable pour ces pèlerins. Par ailleurs, cette année 2021, beaucoup viendront sur les chemins de Compostelle seulement pour les vacances comme Anne et Guillaume. Pour eux, c'est une première et ils sont partis avec leurs chiens. Habitués à voyager à l'étranger, ils voulaient découvrir la France cet été. Dans les villages sur le chemin, les commerçants se réjouissent du retour des pèlerins. Comme Marion Lefèvre, de la boutique Dame Cunégonde à Larressingle, ils ont besoin de ces marcheurs pour faire tourner leur boutique. Ils représentent un client sur cinq. Alors se pose la question de savoir combien seront les pèlerins sur les chemins cet été. Dans les gîtes, le début de saison est mitigé. Chez Franck Rigoulet, du Réconfort à Condom, seuls 50% des lits sont occupés. Il espère se rattraper les prochaines semaines.