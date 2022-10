Après le passage de l'ouragan Ian : la cote de la Floride défigurée

Le seul lien entre Sanibel Island et le reste du monde est désormais coupé. De l'autre côté, 6 000 habitants sont de nouveaux insulaires. Cela n'aurait pas été arrivé depuis la construction du pont il y a près de 60 ans. À Fort Myers, le front de mer est méconnaissable. Un bâtiment à toit bleu est l'un des rares à être encore debout, mais il est pourtant éventré. En s'enfonçant dans les rues commerçantes, là où se promenaient les touristes, on trouve des morceaux de toitures, des gravas soufflés sur des centaines de mètres. Plus loin dans les terres, on enregistre plus d'un mètre d'eau dans un quartier résidentiel. Le panneau est le seul témoin de ce qui était encore une rue, avant le passage de l'ouragan, déjà plus qu'un souvenir. TF1 | Reportage F. de Juvigny, J. Dejode