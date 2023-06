Après le séisme : sans toit et traumatisés

Sa maison, Nadège ne pourra sûrement jamais y retourner. Famille ou amis, depuis vendredi, elle passe de maison en maison pour se loger sans aucune solution à long terme. "C'est très compliqué depuis vendredi soir, en plus avec les enfants... On ne peut pas savoir où on va habiter, ce que va devenir notre maison", s'exprime-t-elle. Comme elle, à Cram-Chaban, plus d'une centaine de sinistrés doivent maintenant être relogés, après quelques secondes de secousses seulement mais d'une rare violence. Daniel, lui, s'en souvient dans les moindres détails. "J'ai eu la peur de ma vie, j'étais obligé de m'accrocher à un arbre... Je n'arrive plus à dormir la nuit. C'est tout une vie ce que j'ai fait dedans", confie-t-il. Même pour les habitants qui ont regagné leur domicile, l'angoisse perdure. La maison de Geoffrey est classée habitable. Et pourtant, il ne veut pas y retourner. "C'est hors de question que je redorme là-dedans. On a une fissure juste en dessous de la chambre des enfants où on peut passer la main dedans. La maison, on a l'impression qu'elle a gonflé", explique-t-il. Une cellule psychologique a été mise en place pour les sinistrés au village de La Laigne. TF1 | Reportage L. Cloix, C. Arfel, C. Marchand