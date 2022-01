Après le tsunami, des dégâts à 10 000 km du volcan

En quelques minutes, la station balnéaire est inondée. L'océan s'engouffre dans les rues de Paracas, sur la côte péruvienne. L'eau emporte les paillotes et charrie les meubles sur des dizaines de mètres. Les habitants cherchent leurs proches et fuient. Au Pérou, 22 ports ont été évacués par précaution. Hier, le volcan sous-marin Hunga Tonga-Hunga Ha'apai est entré en éruption aux îles Tonga, dans l'océan Pacifique sud. Un phénomène très rare filmé pour la première fois par des satellites. L'explosion est puissante, les cendres expulsées jusqu'à 20 km d'altitude, et surtout l'onde qui suit est ressentie à 10 000 km à la ronde, aux États-Unis, au Pérou, au Chili, au Japon et en Nouvelle-Zélande. À chaque fois, l'eau progresse vite. En Californie, elle submerge les plages, noie les véhicules. Dans la baie de San Francisco, les pontons sont arrachés un à un. La côte japonaise, elle, est rapidement sécurisée. Les habitants ont été priés de quitter le rivage et d'attendre les prochaines instructions. L'onde du tsunami est planétaire. TF1 | Reportage Q. Fichet