Après les autoroutes, des routes nationales bientôt privatisées ?

L'État va-t-il privatiser une partie des routes nationales ? Faute de moyens, il n'arrive plus vraiment à les entretenir correctement. Un récent décret lui permet de les confier aux sociétés d'autoroutes. En contrepartie des rénovations, leur concession serait prolongée. Certains y voient un cadeau très généreux.