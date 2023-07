Après les casseurs : les habitudes chamboulées

De ce supermarché à Wattrelos (Lille), entre Roubaix et Tourcoing (Nord), il ne reste rien. Une carcasse calcinée au beau milieu du quartier, tout a brûlé dans la nuit de mercredi à jeudi. Pour Edith, qui faisait ses courses là, tous les jours, c'est un drame qui bouleverse son quotidien. Après chaque nuit d'émeute, c'est toute la vie qui est chamboulée. À Mons-en-Barœul (Nord), la mairie a totalement brûlé il y a trois jours. Résultats, faire faire un certificat d'état civil ou changer un passeport est devenu impossible. Dans plusieurs rues de la métropole lilloise, on peut voir des voitures calcinées, comme celle en images. Pour les parents ou les grands-parents, il faut aussi en parler aux enfants en les rassurant, alors que chaque nuit est agitée. Une situation qui nourrit aussi la peur. Dans les quartiers concernés, les nuits sont courtes. "On ne vit plus. On appréhende la nuit parce qu'on sait que ça se passe la nuit.", dit une femme au micro du JT de 20H de TF1. Tous espèrent maintenant que la nuit qui arrive sera plus calme. TF1 | Reportage S. Hembert, C. Yzerman