Après les crues dans l’Hérault et l’Aude : nettoyage collectif sur la plage

Il a parcouru des dizaines de kilomètres avant de s’échouer sur le sable. Un tuyau de plusieurs mètres de long, des déchets plastiques, et même des chaussures, charriés par les crues du dernier épisode cévenol. Depuis ce samedi matin, les habitants se mobilisent pour tout nettoyer, trouver les déchets enfouis sous les tonnes de bois. La plage est sur une zone naturelle protégée, située à l’embouchure de la rivière de l’Aude. À chaque épisode cévenol, des milliers de déchets s'y échouent, mais cette fois, c’est différent. À chaque embouchure, sur toutes les plages de l’Hérault et de l’Aude, les intempéries ont laissé des traces. Une dizaine de kilomètres plus loin, deux bennes de 30 mètres cubes ont été remplies de déchets en une matinée. Après les déchets, des kilomètres de bois attendent, eux aussi, d’être ramassés. Bois de chauffage ou bois flottés, chacun y trouve son compte. À peine nettoyées, les plages du département pourraient à nouveau connaître des dégâts. Un nouvel épisode cévenol et de nouvelles crues sont prévus dans quelques jours. T F1 | Reportage A. Bacot, C. Astruc