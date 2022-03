Après les crues dans l'Hérault, le nettoyage collectif sur la plage

Plus d'un millier de personnes sont mobilisées pour nettoyer leurs plages défigurées par l'épisode cévenol. Depuis une semaine, des tonnes de bois et de déchets ont été charriées par les crues et se sont échouées sur le sable. Le but du jeu consiste à trouver les détritus coincés sous les branches. "Il faut gratter, il faut fouiner. C'est la nature qui nous punit un peu", lance un participant. Par ailleurs, il faut aller vite pour éviter que ces déchets soient emportés par la mer. Depuis 9h30 ce samedi matin, une association distribue des sacs et des gants à tous ceux qui voudraient se mobiliser. Le travail est colossal. Les remorques chargées font des aller-retour sur la plage. "Il y a deux bennes de 30 mètres cubes qu'on a mis à notre disposition", explique Benoît Schumann, président et co-fondateur de l'association "Project Rescue Ocean". Après les déchets, des kilomètres de bois doivent, eux aussi, être ramassés. Pas de danger écologique, mais certains habitants de Valras-Plage (Hérault) sont venus s'en procurer pour économiser. Il s'agit de bois de chauffage ou de flotté souvent très cher à l'achat. TF1 | Reportage A. Bacot, C. Astruc