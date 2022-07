Après les incendies : faire renaître la forêt

Au milieu des herbes hautes, Franck Saintipoly, responsable ONF de la forêt de Sénart, veille à la bonne évolution des jeunes pousses. Des chênes et des pins ont été plantés l'hiver 2021 pour repeupler ce qui reste d'une parcelle en ruine. En 2018, un incendie criminel ravage 61 hectares de végétations. C'est le plus gros sinistre qu'ait connu la forêt de Sénart. Après cette catastrophe, Franck Saintipoly et ses équipes ont voulu savoir si la forêt pouvait renaître de ses cendres sans aucune intervention de l'Homme. Comment est-ce possible ? Certains arbres sont adaptés à des feux occasionnels. C'est le cas du pin. La chaleur fait fondre la résine des pommes de pins et libère ainsi leurs graines. Dès le printemps suivant l'incendie, les premières pousses apparaissent. Après trois ans d'observation, les forestiers ont ensuite replanté 40 000 arbres pour accélérer la régénération, mais 50 ans seront nécessaires pour que cette forêt retrouve son visage. Plus de détails dans le reportage en en-tête de cet article. TF1 | Reportage A. Barth, M. Simon, G. Guist'Hau