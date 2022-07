Après les incendies, le tourisme en berne

Ces touristes bretons sont enchantés d'une semaine peu perturbée par l'incendie en Gironde. La Teste-de-Buch, sa dune du Pilat fermée et ses plages brûlées, des images sinistres largement relayées par les médias. Malgré tout, elles n'ont pas été dissuasives pour les clients de ce camping du Teich, sur le point d'achever leurs congés. Mais la sérénité est moins marquée chez le patron et ses 44 employés. En effet, les nouveaux arrivants hésitent à venir. Sur 73 prévus ce samedi, quatorze ont annulé. Dans cet hôtel à quatre étoiles d'Arcachon, on constate la même inquiétude. Sur le planning, il y a beaucoup plus de chambres vacantes que prévues. La fréquentation est en baisse de 20% pour la semaine prochaine. Pourtant, selon le propriétaire, cette crainte des vacanciers est injustifiée : "Tout fonctionne normalement". Et c'est vrai, la Teste-de-Buch n'est qu'une des dix communes du bassin d'Arcachon. À noter que chaque année, le tourisme pèse 760 millions d'euros dans l'économie de la région. TF1 | Reportage O. Santicchi, T. Fribourg, D. Pires