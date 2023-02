Après les incendies, retour au camping des Flots bleus

Le quotidien a changé aux Flots bleus, les camions se succèdent. Pas-à-pas, le camping mythique retrouve une allure après sept mois de fermeture. Pour Rémi Laboual, chauffeur de poids lourds, c'est "l'impression de participer vraiment à la reconstruction et de faire revivre un peu notre petite terre", sous le regard des curieux du coin, d'ailleurs attachés au lieu emblématique de la région. En tout, 170 arbres sont tombés dans les incendies. La moitié est déjà réintégrée à la reconstruction. "Je pense que ça c'est quand même un très très beau symbole", confie Aurélie Cordier-Steere, responsable communication du camping. Le symbole d'une renaissance, 48 mobiles-homes à nouveau disponibles, des installations plus vertes, les Flots bleus se montrent sous un nouveau visage. C'est le même engouement du côté des demandes, nouvelle clientèle comme habitués, les réservations affluent déjà. Une ouverture partielle est prévue le 3 avril prochain, malgré les traces encore bien visibles du passage des flammes dans la région. TF1 | Reportage S. Petit, A. Vieira, C. Devaux