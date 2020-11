Après les obsèques de Maradona, Buenos Aires retrouve la réalité du confinement

Des milliers d'Argentins sont venus jeudi dans le quartier populaire de La Boca pour rendre un dernier hommage à Diego Maradona. Aujourd'hui, il n'y a presque plus personne dans les rues. En pleine crise du Covid-19, il est possible que les autorités argentines aient voulu limiter au maximum cette période de deuil national pour éviter que les rassemblements gigantesques que nous avons vus ces derniers jours ne se multiplient. Il s'agit donc d'éviter un bond de l'épidémie et qu'il y ait beaucoup de contamination au coronavirus. Finalement, la vie a repris son cours comme s'il ne s'était presque rien passé hier. Mais les rares visages des Argentins que nous avons rencontrés ce matin étaient tristes.