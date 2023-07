Après les orages : des milliers de foyers privés d'électricité

Il était difficile de s'entendre sur l'autoroute A13 en Normandie, ce samedi après-midi. Un concert de grêlons qui s'est joué aussi un peu plus à l'Est, dans les Yvelines. Comme résultat, terrasses et jardins sont couverts de billes de glaces. Les orages ont touché le Nord-ouest du pays, après avoir fait de nombreux dégâts dans le Sud-ouest vendredi soir. Le Gers est le département le plus touché. Les équipes d'Enedis sont à pied d'œuvre. Jusqu'à 10 000 foyers privés d'électricité. Ils étaient encore 5 000 ce samedi après-midi. Un champ a même pris feu. "Un arbre est tombé sur la ligne 20 000 volts, a arraché les câbles. Un des câbles a touché terre et il y a eu un petit court-circuit et un début d'incendie, que les pompiers ont rapidement maîtrisé", rapporte Nicolas Desmalades, porte-parole d'Enedis. En attendant que le courant soit rétabli, un habitant a élu domicile dans son camping-car, dans sa cour. Des rafales ont été enregistrés à 121 km/h dans le Gers, vendredi 7 juillet 2023. Le même vent violent a aussi déraciné les arbres à Pau. Un sexagénaire a été gravement blessé. Les chantiers pour rétablir l'électricité se poursuivent. Dans le Sud-ouest, 5 500 foyers sont encore dans le noir, ce samedi 8 juillet soir. TF1 | Reportage S. Chevallereau, S. Petit. M. Larradet