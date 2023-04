Après les violences : qui paie pour les réparations ?

Après chaque manifestation, c'est le même ballet qui recommence. Le cortège de jeudi à Villeurbanne vient juste de passer, laissant derrière lui des rues jonchées de détritus et de nombreux dégâts. Des agents sont chargés de réparer la casse, comme l'armoire électrique, qui alimente les feux de circulation. Poubelles incendiées, mobiliers urbains détruits, c'est la métropole, soit Lyon et les 56 communes alentour qui paient pour les remplacer. Le prix d'un abribus est de 7 000 euros. Mais ce qui coûte le plus cher, c'est la main-d'œuvre, car à chaque fois ou presque, les agents doivent faire des heures supplémentaires. Les dégâts des deux dernières manifestations n'ont pas encore été chiffrés, mais la facture globale est déjà salée. La métropole s'occupe de tout ce qui est au sol, la mairie, elle, s'occupe de ce qui est écrit sur les murs. Les manifestations s'enchaînent, les tags s'accumulent et à peine effacés, il faut recommencer. Les collectivités puiseront dans leur budget, les particuliers et les commerçants devront, eux, faire appel à leur assurance. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage B. Guénais, T. Vartanian, F. Maillard