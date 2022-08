Après l'incendie, le zoo reprend vie à La Teste-de-Buch

Même en essayant de les attirer avec de la nourriture, il faut un peu de temps à ces girafes pour se réhabituer au public. Depuis près de trois semaines, elles n'ont vu personne à part leurs soigneurs. "On voit les enclos qui se remplissent. Le matin, on entend les singes chantés, les girafes courir, ça fait de la vie dans le parc et ça fait du bien", se réjouit Bastien Naitychia, soigneur animalier au zoo de La Teste-de-Buch en Gironde. Le 18 juillet dernier, le feu est à seulement quelques centaines de mètres du zoo. Pour les protéger des fumées, près de 400 animaux vont être évacués en urgence. Ils sont accueillis dans des parcs un peu partout en France, comme celui de Beauval. Depuis samedi matin, les visiteurs peuvent à nouveau de perdre dans la jungle de La Teste-de-Buch. La plupart d'entre eux sont impatients de voir le zoo rouvrir. Une grande partie des animaux ont réintégré leurs espaces cette semaine et reprennent progressivement leur marque. Mais ils restent encore une soixantaine de pensionnaires à rapatrier. Au mois d'août, le zoo accueille plus de deux mille visiteurs par jour. TF1 | Reportage Y. Chambon, C. Brousseau